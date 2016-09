Postimehe otsepilt: kas võrkpallikoondis avab Rumeenia vastu võiduarve?

Rumeenia koondise paremad päevad jäävad kaugesse minevikku: 1980. aastal said nad Moskva olümpial koguni pronksi, maailmameistrivõistlustelt on võidetud kaks hõbedat ja sama palju pronkse (ent need jäävad kõik 1960. aastatesse – M. G). EMil on 1963. aastast ette näidata kuld, 1970ndatel saadi kaks pronksi ja 1950ndatel kaks hõbedat.

Viimastel aastatel pole Rumeenia EM-finaalturniirile jõudnud: valiksarjas on nad viimasel kolmel aastal saanud vastavalt 29., 27. ning 26. koha (siinkohal tuletame meelde, et seni pääses finaalturniirile vaid meie maailmajao 16 paremat, nüüd see süsteem muutub ja pääseb 24).

Eelmisel aastal saadi Euroopa liigas 11. koht, aasta enne seda oldi viiendad. 2010. aastal saadi neljas koht. Rumeenia pidas EM-mängude eel sõpruskohtumisi Iisraeli ja Moldovaga, võites kuuest mängust viies.

Turniiri viimase mängu peab Eesti koondis laupäeval, kui kell 17 mängitakse Makedooniaga. Turniiri teine ring mängitakse Tšehhis vahemikus 23. – 25. september. Otsepääsme finaalturniirile tagab kvarteti parim, teise koha omanikku ootab oktoobris ees valikturniiri kolmas ring.