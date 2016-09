Postimehe otsepilt: Teppani sekkumine tõi Eestile uue hingamise ja ülivajaliku võidu

Mäng algas ilusti, ent siis tekkisid probleemid servi vastuvõtul ja sellest johtuvalt muud mured. Jäädi 12:16 kaotusseisu ja vahe suurenes juba 14:20-le. Avageimi enam päästa ei õnnestunudki ja see kaotati 19:25.

Teise geimi alguses jäid eestlased taas kaotusseisu, ent siis vahetas Cretu Oliver Venno asemele mängu Renee Teppani, kes tegutses kohe korduvalt resultatiivselt ja tõi meeskonnale emotsiooni juurde ja kaotusseis pöörati 15:12 eduks. Edasi jätkus punkt-punkti mäng, kuni 20:20 seisult tõi punkti Keith Pupart ja siis Teppan. Ent rumeenlased viigistasid 22:22. Taas tegutses hästi Teppan, ent eksis kohe ise servil ja taas tablool viik: 23:23. Punkt-punkti thriller jätkus, kuni lõpuks suudavad eestlased võtta 28:26 geimivõidu.

Kolmas geim algas juba paremini, emotsioon kestis ja Eesti läks 9:5 juhtima. Teppani järjekordse võimsa rünnaku järel juhti juba 14:9 ja 20:15 ning seda eduseisu enam käest ei antud. Geim Eestile 25:18.

Neljandat geimi dikteerisid algul taas eestlased, Teppani löögist juhiti esimeseks tehniliseks vaheajaks 8:4. Rumeenlased suutsid aga kodupubliku toetusel jõuda 13:13 viigini ning haarasid seejärel juba ise 19:16 eduseisu. Taas oli Teppan see, kes edukalt ründas ning seejärel sai Eesti veel ka blokist punkti ning vahe vaid üks silm. Täht viigistas 20:20. Numbrid 22:22 tõi tabloole taas Täht ning seejärel eksisid rumeenlased rünnakul (23:22 Eestile). Eksimus Teppanilt ja 23:23. Ardo Kreek tõi raskel hetkel vajaliku punkti ja Eestil matšpall. Täht servis ässa ning geim meile 25:23 ja mäng 3:1.

Täht tõi Eesti koondisele 20 punkti, Teppan 17, Pupart ning Kreek mõlemad 10, Venno ja Aganits 7, Toobal 4 punkti.

Eile jäi Eesti 0:3 alla Tšehhile, rumeenlased alistasid aga 3:0 Makedoonia. Tänases esimeses kohtumises alistas Tšehhi Makedoonia 3:1.

Mängu eel:

Rumeenia koondise paremad päevad jäävad kaugesse minevikku: 1980. aastal said nad Moskva olümpial koguni pronksi, maailmameistrivõistlustelt on võidetud kaks hõbedat ja sama palju pronkse (ent need jäävad kõik 1960. aastatesse – M. G). EMil on 1963. aastast ette näidata kuld, 1970ndatel saadi kaks pronksi ja 1950ndatel kaks hõbedat.

Viimastel aastatel pole Rumeenia EM-finaalturniirile jõudnud: valiksarjas on nad viimasel kolmel aastal saanud vastavalt 29., 27. ning 26. koha (siinkohal tuletame meelde, et seni pääses finaalturniirile vaid meie maailmajao 16 paremat, nüüd see süsteem muutub ja pääseb 24).

Eelmisel aastal saadi Euroopa liigas 11. koht, aasta enne seda oldi viiendad. 2010. aastal saadi neljas koht. Rumeenia pidas EM-mängude eel sõpruskohtumisi Iisraeli ja Moldovaga, võites kuuest mängust viies.

Turniiri viimase mängu peab Eesti koondis laupäeval, kui kell 17 mängitakse Makedooniaga. Turniiri teine ring mängitakse Tšehhis vahemikus 23. – 25. september. Otsepääsme finaalturniirile tagab kvarteti parim, teise koha omanikku ootab oktoobris ees valikturniiri kolmas ring.