Seekordsel Tartu Rattamaratonil ootab ees vihane Eesti-Läti maavõistlus

«Üldiselt olen tugevam, kui eelmisel aastal. Hetkevorm tundub olevat viisakas, millegi üle kurta eriti ei ole,» rääkis eelmise aasta Tartu Rattamaratoni võitja Peeter Tarvis, kes sõitis nädal tagasi toimunud 1. Tartu Teate Rattamaratoni ülekaalukalt võitnud KoMo meeskonnas esimest vahetust.

«Kõige ohtlikumaks konkurendiks pean üle-eelmise aasta võitjat Andzs Flaksist, kes hiljuti saavutas Tour of Alberta profituuril eraldistardi etapil tugeva teise koha. See viitab tema heale vormile. Ka teised lätlased vajavad tähelepanu ning lõpu peale ei tasu nendega mingil juhul asja jätta. Eestlastest tuleb igal maastikurattaüritusel karta Caspar Austat ning samuti on Erki Pütsep Tartu Rattamaratonil alati eluvormis. Ei tasu alahinnata ka üllatajaid. Näiteks on täiesti reaalne võiduvõimalus Karl-Arnold Vendelinil,» lisas Tarvis.

Lätlaste ilmselt nimekaim mees ongi tänavu Andzs Flaksis. 2014. aastal võitis ta 17. Tartu Rattamaratoni ning oli koos meeskonnakaaslase Andris Smirnovsiga kõikidest teistest üle.

«Minu füüsiline vorm on päris hea, aga ma pole tegelikult kaks aastat maastikul üldse võistelnud. Seega on väga raske öelda, kui hea ma tegelikult pühapäeval olen,» polnud lätlane päris kindel, mis ülehomme saama hakkab.

«Taktikaliselt tuleb Tartu Rattamaratoni väga targalt sõita. Tuleb õigel ajal õigetele meestele sappa võtta. Sõit on pikk ja algul ei ole mõtet liigselt energiat raisata,» lisas Flaksis.

Tarvis leiab aga, et päris õiget taktikat võiduks polegi. «Tartu Rattamaratonil on alati juhusel ning õnnel suurem osakaal, kui enamikel teistel maastikurattamaratonidel. Õiget taktikat ei ole, võita võib kohe esimesse äraminekusse kuuluv sõitja. Õige äraminek võib minna distantsi keskel. Samuti võib asi jääda grupifiniši peale. Seega on tegu üsna ennustamatu võidusõiduga,» ütles Tarvis.

Naiste arvestuses on seis tõenäoliselt sama – etteennustamatu, kuid asi lõhnab Eesti-Läti lahingu järgi. «Käesolev aasta ei ole läinud küll päris plaanipäraselt, aga vormi hindan rahuldavaks. Eks lõplikult selgub tõde alles rajal,» ütles Uibokand. Tugevatest lätlannadest võib ennekõike välja tuua Lelde Ardava, kes võidutses Tartu Rattamaratonil 2012. aastal.

«Tartu Rattamaraton on tõesti distantsilt küll üks pikimaid maratone Eestis, kuid raja läbimise kiirus ja raskus sõltub paljuski sellest, kuidas ilmataat on rada kujundanud. On aastaid, kui oled kõrvuni mudane, samas viimastel aastatel on domineerinud kuivad, kiired sõidud. Ma ei ütleks, et Tartu Rattamaratoni võiduks oleks mingit kindlat retsepti. Tuleb olla heas vormis, teha oma sõitu ja anda endast parim,» lisas lõpetuseks Uibokand.

19. Tartu Rattamaraton saab stardi pühapäeval, 18. septembril kell 10. Võistlust näeb otseülekandes Postimehe veebis.