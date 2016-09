Klavanita Liverpool alistas seni kaotusteta püsinud Chelsea

Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan tunnistas pärast 0:5 kaotust Bosniale ja Hertsegoviinale, et meeskonnas on praegu midagi paigast ära.

Vaimu ja usuga toore talendi vastu

Enne jalgpalli MM-valiksarja H-alagrupi avavooru mattub Zenica omamoodi kurjakuulutavalt udusse ja vihma. Bosnia ja Hertsegoviina suuruselt neljas linn on jalgpalli ootuses. See on mäng, mis siinsete keerulise ajalooga rahvaste jaoks tähendab väga palju. Oodatakse võitu, kuna kohalikud fännid teavad, et Eesti vastu ei tohiks neil erilisi probleeme tekkida: kodumeeskond on favoriit. Ka meie ei lepiks vähemaga, kui kohtuksime vastasega, keda viimati samas linnas 7:0 loputasime.