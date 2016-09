Fotod: Hamilton sõi sõnu ning kasutas «kõige koledamat detaili F1 ajaloos»

Peale Hamiltoni kasutas Halot täna kolmel ringil ka McLareni piloot Fernando Alonso. Kui Halo kontseptsiooni algselt tutvustati oli Hamilton selle osas ülimalt kriitiline. «Loodan, et meile antakse valikuvõimalus seda mitte kasutada, sest mina seda oma autol igatahes ei kasuta,» rääkis britt mõnda aega tagasi.

Nüüd on ta Halo osas veidi leebunud, kuigi disaini osas on ta jätkuvalt sama meelt. «Me ei saa Halost mööda vaadata. See on ohutusdetail ning me peame sellega leppima. Mina võtan ohutust väga-väga tõsiselt.»