PARAOLÜMPIA. Belglanna Marieke Vervoort võitis Rio paraolümpiamängudelt ratastoolisõidus hõbemedali, kuid spordimaailmas on ta saanud rohkelt tähelepanu hoopis oma sooviga surra. Nimelt on 37-aastasel Vervoortil olemas paberid, mis lubavad talle teha eutanaasia ning naine on avalikult tunnistanud, et tal on plaanis seda rakendada.

Pimedate jalgpall ja teised paraolümpia põnevad alad

Samamoodi nagu tavaolümpia puhul on ka paraolümpia ümber olnud skandaale ja meediakära, alates Venemaa koondise kõrvaldamisest kuni kehva piletimüügini. Aga mängud toimuvad ikka ja sportlased annavad endast parima. Parasportlased peavad tihti end tavasportlastest veelgi enam ületama, et nad mingit ala üldse harrastada saaksid, rääkimata seal tulemuse saavutamisest. Ja eksivad need, kes arvavad, et paraolümpia alasid pole huvitav vaadata, osa paraolümpial kavas olevatest aladest on aga kohati põnevamadki vaadata. Kõikidel aladel on sportlastel mitu erinevat klassi, vastavalt nende puude liigile (kas vaimu-, nägemis- või füüüsiline puue - M.G.) raskusastmele, mis peab tagama võrdsed võimalused kõigile osalejatele. Siinkohal tutvustame paraolümpia mõnesid huvitavamaid alasid.