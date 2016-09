Eesti ja Makedoonia on Craiovas haavatud, kas see saab määravaks?

Kuigi meeskonnakaaslaste sõnul oli näha, et nurgaründaja tegutsemine oli häiritud, siis ise ta vabandusi ei otsinud ja tegi kaasa kogu kohtumise. Tõsi, peatreener Gheorghe Cretul on samaväärsetest vahetustest puudus, sest Martti Juhkami on hetkel käevigastuse tõttu koondisest eemal ning Rauno Tamme ja Karli Allik pole veel sel tasemel nagu Täht ja Keith Pupart. Hommikusel treeningul võttis Täht kergemalt ja kõike kaasa ei teinud. Rumeenia vastu jooksis aga algkoosseisu platsile.

Kui haigus Tähe tegutsemist sel nädalavahetusel tõesti tõsisemalt segab, võib see Eesti mängu täna Rumeeniaga ja homme Makedooniaga tugevalt mõjutada.

Muredest pole priid ka teised siin mängivad meeskonnad. Makedoonia kaotas eile oma esimese kohtumise üllatuslikult 0:3 Rumeeniale. Makedoonia liider Nikola Gjorgiev tegi mängu küll kaasa, ent tema arvele jäid vaid tagasihoidlikud 8 punkti. Eesti koondise peatreener Gheorghe Cretu sellise tulemuse üle ei imestanud, sest ta teadis, et Gjorgiev on vigastatud. «Tal on mingi probleem selja ja õlaga ning ta ei saa normaalselt servidagi. Ilma temata pole Makedoonia mäng aga sama,» ütles Cretu.

Samas tänases mängus Tšehhiga said makedoonlased 1:3 kaotuse, ent Gjorgiev tõi meeskonna resultatiivseimana 19 punkti. Saab näha, kui haavatud Eesti ja Makedoonia kokkuvõttes on ja kui määravaks liidrite tervisepreobleemid edasipääsu osas lõpuks saavad.