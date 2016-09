Uues olukorras Martin Dorbek: mulle on Tartu saalis alati meeldinud

Kaitsespetsialist Martin Dorbek pole varem Tartus varem poolehoidu saanud, sest on mänginud Kalev/Cramo, Rakvere Tarva ja Rapla eest. «Mõnes mõttes on see uus ja huvitav kogemus, aga mulle on siin saalis alati mängida meeldinud. Tavaliselt on siin väga palju rahvast olnud ja ootan seda mängu väga. Kuuldavasti on kõik piletid välja müüdud ja tuleb äge atmosfäär,» rääkis ta pärast tänaõhtust treeningut.

Kui Valgevene kaotab homme võõrsil Portugalile, siis viib Eesti D-grupi esikohani ja EM-finaalturniirile vähemalt 15-punktiline võit Poola üle. Kui Valgevene on edukas, siis piisab Eestile ka 13-silmalisest vahest. Kõik, mis on sellest kehvem, jätab meid finaalturniirilt suure tõenäosusega eemale.

Mida teha, et vajaliku suurusega võit tuleks? Poolas kaotati mäletatavasti 64:78. «Kodus on teine asi mängida ja neil on vastupidi. Poolas oli meil liiga palju pallikaotusi ja korvi alt said nad palju kordusviskeid. Ega nad liikumiste pealet eriti punkte ei saanudki. Meie eesmärk on homme võimalikult palju suruda, et nad ei saaks mängu korvi alla üldse viia. Vaatame, kuidas nad siis hakkama saavad. Valgevene sai sellega kolmapäeval hästi hakkama ja võitsid suurelt,» vastas Dorbek.

Eesti ja Poola heitlus algab homme kell 20.