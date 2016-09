Eesti päästjaks kerkinud Teppan: loodan, et nüüd saime kännu tagant minema

19:25 kaotatud avageimi järel teises geimis platsile saanud Teppan tegutses kohe rünnakul suurepäraselt, lisaks kandus tema võimas emotsioon üle kaaslastele ning asjad võtsid uue suuna ning kolm järgmist geimi kallutasid eestlased enda kasuks 28:26, 25:18 ja 25:23. Teppan tõi 16 punkti (+9), Robert Tähe arvele jäi edukaimana 21 silma (+13).

«Eilsest oli näha, et asi polnud päris õige seal platsil. Ei oska öelda, miks meil eile ja ka täna avageimis kõht lahti oli. Aga üks minu ülesannetest siin ongi tuua jõudu ja energiat meeskonda,» rääks päevakangelane.

Ta lisas, et kõik lootsid grupist esimesena edasi pääseda, ent enne selliste mõtete mõlgutamist peab oma mängu leidma. «Meie võimed vastavad sellele ootusele, aga enne tuleb oma asjad käima saada. Loodan, et saime nüüd kännu tagant minema, kolm geimi olime juba täitsa oma näoga,» lisas Teppan.

Koondise kapten Kert Toobal tunnustas noort kolleegi. «Eilsega panime end korraliku surve alla, me polnud tšehhide vastu päris selliseks 0:3 kaotuseks valmis. See lõi rivist välja, kuigi ega meie oskused ju kuhugi kadunud ei ole. Aga eile õhtul liikusime hotellis toast tuppa ja rääkisime omavahel palju,» rääkis Toobal esimesest kohtumisest.

«Rumeenia oskab samuti mängida, enam pole nii, et alagrupis on üks kindel autsaider. Teadsime, et nad tulevad meeletu riskiga servima. Ja nende planeeriva servi mehed ei eksinud sisuliselt üldse. Lihtne ei olnud täna, ent tegutsesime meeskondlikumalt. Ja Reneed kiidan, täna tuli ta sellise positiivse agressiivsusega, vahel on tal see agressiivsus negatiivne. Seda oli meile hädasti vaja,» ütles Toobal. «Homme on taas raske mäng ja peame 100% asja juures olema.»

Homme kell 17 kohtub Eesti Makedooniaga.