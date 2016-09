Jalgpalli otsepilt: Infonet Tarval end üllatada ei lubanud

Mängu ainsa värava lõi kohtumise 49. minutil Aleksandr Kulinitš. «Oli raske mäng. Mängisime liiga lohakalt ning nii ebaagressiivselt on raske neid mänge võita. Õnneks lõime ilusa värava, aga minu jaoks jääb arusaamatuks, kuidas me täna nii mängisime. Tihe mängugraafik pole vabandus, kõigil on sama probleem,» kommenteeris mängu Dmitri Kruglov.

Teistes samaaegsetes kohtumises alistas Tallinna Levadia 4:0 Paide Linnameeskonna. Levadia eest lõi kaks väravat Rimo Hunt, ühe tabamuse said kirja Pavel Marin ning Kevin Kauber. Sillamäe Kalev alistas derbis Narva Transi 2:1. Kell 16 algavas mängus lähevad vastamisi Pärnu Linnameeskond ning Nõmme Kalju.

Levadia jätkab tabeli liidrina, kuid nendega sama palju punkte (65) on kogunud ka Infonet. Lisaks on Infonetil veel üks mäng varuks. Tallinna Flora on 60 punktiga kolmas. Neljandal kohal paikneval Kaljul on 27 mänguga kogutud 56 punkti.

POSTIMEHE TELEMÄNG

Rakvere Tarvas – Tallinna Infonet

Jalgpalli Eesti meistriliiga 30. voorus kohtuvad tabelis esikoha pärast heitlev Infonet ja viimasel real olev Rakvere Tarvas. Kohtumine algab Rakvere linnastaadionil laupäeval kell 13.00 ja Postimees toob selle otsepildis vaatajateni, ülekannet kommenteerib Kristjan Jaak Kangur. Ülekande vaatamiseks palume kasutada Postimehe vana veebiversiooni.

Laupäeval 17. septembril kell 13.00 Rakvere linnastaadionil

Infonet on viimasest neljast Premium liiga kohtumisest võitnud vaid ühe ning üle pika aja ei minda uuele voorule vastu liidrina. Võõrsil Rakvere Tarva vastu lasub meeskonnal võidukohustus. Infonet näis mitme kuu vältel alistamatu, kuid viimases neljas mängus on kaotatud kaks korda Florale. Lisaks viigistati Sillamäe Kaleviga, ent seejärel suudeti Sillamäe meeskond sel hooajal esmakordselt ka alistada.

Sarnaselt FC Levadiaga on Infonetil koos 62 punkti, kuid Lasnamäe meeskonnal on mäng varuks. FC Flora on selja taga kahe punkti kaugusel, ent florakate reedeõhtune ootamatu 2:3 libastumine Tartus sealse Tammeka vastu annab Infonetile võimaluse 30. vooruga vahe taas viiele punktile käristada. Tarval on tabelis jätkuvalt kirjas vaid kaks punkti, kuid viimati oldi lähedal oma saldo suurendamisele – kodus jäädi Paide Linnameeskonnale alla 0:1.

Sel hooajal on kohtutud kolmel korral ning aprillis sai Infonet Tarvast kodus jagu tulemusega 4:1. Mai alguses oli Tarvas oma koduväljakul väga lähedal viigipunktile, kuid Nikolai Mašitševi 90. minuti penalti tõi 1:0 võidu siiski taas tallinlastele. Juuli lõpus peetud kolmandas vastasseisus näitas Infonet jälle võimu, võites kodus 6:0.

Infoneti poolel ei saa kaasa teha äärekaitsja Aleksandr Volodin, kes tegi teisipäevases mängus Floraga jõhkra vea vastaste ründajale Sakari Tukianenile ja saadeti punase kaardi järel platsilt minema. Seejuures oli see Volodinile juba teine järjestikune kord, kui ta mängus Floraga enda silme ees punast kaarti nägi. Kollased hoiatuskaardid jätavad Rakvere-sõidust eemale ka ääreründaja Jevgeni Harini. Tarva ridades on tagasi eelmises mängus keeldu kandnud Kaarel Saar, kuid mängust jääb kollaste kaartide tõttu eemale äärekaitsja Aleksei Larin.

Tarva peatreener Urmas Kirs: «Raske mäng tehnilist ja kiiret jalgpalli mängiva võistkonnaga. Anname endast kindlasti parima, et kodupublikule pakkuda häid emotsioone.»

Tarva kaitsja Taavi Trasberg: «Iga punkt on meile tähtis ja kuigi Infonet on see hooaeg väga heas hoos olnud, siis lähme kõva lahingut andma ja näitama, et Tarvas võib heal päeval kõigiga korralikult mängida!»

Infoneti juhendaja Aleksandr Puštov: «Olukord tabelis räägib iseenda eest. Iga mäng kannab praegu suurt hinda ja iga võit kas säilitab või suurendab võimalusi. Peame igas mängus võitma ning alustama juba Rakverest.»

Infoneti ründaja Artur Rättel: «Kaheksa mängu on jäänud ja et meistriks tulla, on vaja igast mängust võitu. Mängu Tarvaga peame juba esimesel poolajal ära otsustama, et endale rohkem lisapingeid mitte tekitada.»