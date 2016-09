Maicel Uibo jätkab Talence’is kolmandal kohal

110 m tõkkejooks (isiklik rekord 14,61; rekordigraafikus 14,99)

Uibo alustas teist päeva ajaga 14,87 ja sai selle eest 865 punkti. 15 võistlust jätkava mehe seas andis see kaheksanda koha. Võitis ajaga 14,08 ukrainlane Oleksi Kasjanov. Liider on jätkuvalt 5339 punktiga kanadalane Pierce Lepage, Kasjanov on 5244 punktiga teine ja Uibo 4952 punktiga kolmas. Rekordigraafikule kaotab eestlane 108 punktiga.

400 meetri jooks (isiklik rekord 50,24; rekordigraafikus 51,65)

Uibo ajaks jäi 51,62, mis andis 16 mehe hulgas viimase koha. Avapäeva lõpuks on meie mees kolmandal kohal 4087 silmaga. Oma rekordigraafikule kaotab Uibo avapäeva järel 122 punktiga. Talance'is hoiab tänase järel esikohta Pierce Lepage, kellel on 4452 punkti, teisel kohal on ukrainlane Oleksi Kasjanov (4280 punkti).

Kõrgushüpe (isiklik rekord 2.18; rekordigraafikus 2.14)

Uibo krooniti selle ala võitjaks, kui talle läks kirja 2.14. See on sama tulemus, mis eestlane on teinud oma parimal võistlusel. Kokkuvõttes kerkis Uibo sellega võistluste kolmandale kohale, tal on koos 3346 punkti.

Kuulitõuge (isiklik rekord 14.98; rekordigraafikus 14.38)

Kuulitõukes sai Uibo kaheksanda koha, tulemuseks jäi 13.96. Kolme ala järel on Uibo kaheksandal kohal ja koos on 2412 punkti. Rekordigraafikust jääb Uibo maha 123 punktiga.

Kaugushüpe (isiklik rekord 7.82; rekordigraafikus 7.54)

Uibo sai kirja tulemuse 7.27, mis jääb alla nii tema isiklikule rekordile kui ka tulemusele senises rekordigraafikus. Punkte sai selle eest Uibo 878 ja paikneb kokkuvõttes 1686 punktiga üheksandal kohal. Rekordigraafikule kaotab ta juba rohkem kui 100 punktiga.

100 meetrit (isiklik rekord 10,99, rekordigraafikus 11,10)

Uibo jooksis 100 meetrit 11,24ga ning oli oma jooksus eelviimane ehk viies. Esimese ala järel on Uibo 17 sportlase seas 808 punktiga (rekordgraafikuga -30) 12. positsioonil.

100 meetris näitas parimat aega kanadalane Pierce Lepage, joostes 10,46 (985 punkti), teine oli Aleksei Kasjanov 10,65ga (940) ning kolmas Kevin Mayer 10,82ga (901).

Enne võistlust:

Pettumustvalmistava olümpia järel teeb Uibo Talence’is oma tänavuse hooaja neljanda kümmevõistluse. Rios kuulitõukes saadud null jättis Uibo 7170 punkti peale, kuid Prantsusmaal peetav kümnevõistlus annab talle võimaluse hooaeg positiivselt lõpetada.

Talence’is on stardis ka Rio olümpiamängudel uue rahvusrekordi püstitanud ning 8834 punktiga hõbemedali võitnud Kevin Mayer. Just Mayeril on suurepärane võimalus võita ka võistlussarja peaauhind 30 000 dollarit. Selleks tuleb tal koguda vähemalt 7942 punkti, mis tõstaks ta senisest liidrist Kai Kazmirekist ette.

Edela-Prantsusmaa linnas on võistlemas veel kuubalane Leonel Suarez (8654), ukrainlane Aleksei Kasjanov (8479) ning Grenada kümnevõistleja Kurt Felix (8323). Uibo isiklik rekord on 8356 punkti.