Rain Veideman: täna kaotasime, aga kokkuvõttes oli kõva suvi

«See kõik on osa korvpallist, vahepeal võidad suuret, vahepeal saad suurelt tappa. Hea, et rahvas elas lõpuni kaasa ja meile jäi hinge ikkagi hea emotsioon. Enne valiksarja spekuleeriti, et hea, kui ühe võidu kätte saame, aga tuli kolm. Kokkuvõttes tegime kõva suve,» ütles Veideman pärast kohtumist.

Eestil läks mäng käest esimese veerandaja lõpus, kui Poola lasti kaheksa punkti kaugusele. Siis hakkas vahe juba kiiresti kärisema. «Rääkisime omavahel enne mängu, et tõmbame kaitses kokku. Lõikasime sellega näppu, nad panid kolmeseid väga hea protsendiga ära,» analüüsis Veideman mängu käest laskmise põhjuseid.

Enne suurt matši oli teada, et Eesti vajab EMile pääsemiseks vähemalt üheksapunktilist võitu, parem, kui edu oleks olnud lausa 15. «Uskusime kogu aeg, et suudame selle korda saata ja finaalturniirile pääseda. Aga pole hullu, andsime kõikides mängudes endast alati maksimumi. Keegi ei läinud väljakule jonnima ja põdema,» kinnitas täna 12 punkti visanud Veideman.