Pärnu peatreener noormängijatest: kui ma vaatan Kalju pinki, tilgub süda verd

«Kui võtta nüüd meie võistkonda, siis on päris palju noormängijaid, on amatöörmängijaid ja on ka mängijaid, kes tahavad jalgpallis veel edasi jõuda,» rääkis Pärnu peatreener ETV teleülekandes pärast mängu. «Selles suhtes on mingisugune põhi meil olemas, aga samas ju oleks vaja juurde mängijaid, kelle eesmärk jalgpallis oleks kõrgem ja ma arvan, et need võiksid olla noored ja andekad mängijad.»

«Pärnus neid nii kiiresti peale ei kasva, aga kui ma vaatan näiteks Nõmme Kalju pinki, kus paljud mängivad duubli eest ja täna ka ei saanud mängida, siis mu süda tilgub verd Eesti jalgpalli pärast. Noori ja andekaid on Eestis küll, aga samas mängivad duublite eest, miks nad ei võiks mängida siin Pärnu eest ja see liiga oleks palju tugevam,» arutles Lelov.