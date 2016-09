Täna: vormel-1 karussell tiirleb Singapuris, kes peataks Mercedesed?

Enne sõitu:

Rosberg oli ajasõidus võimas ja edestas Ricciardot enam kui poole sekundiga. Hamilton kaotas tiimikaaslasele koguni 0,704 sekundiga, edestades seejuures Verstappenit vaid 0,040 sekundiga. Esinelikule järgnesid Kimi Räikkönen Ferraril, Toro Rosso sõitjad Carlos Sainz Jr ja Daniil Kvjat, Nico Hülkenberg Force Indial, Fernando Alonso McLarenil ja Sergio Perez teise Force India roolis. Kvalifikatsiooni suurim kaotaja oli Ferrari sõitja Sebastian Vettel, kes peab tehniliste probleemide tõttu täna leppima viimasest reast startimisega.

Rosberg ja Hamilton on senise hooaja jooksul ära jaganud kõik kvalifikatsioonivõidud peale ühe, kui Monacos startis esikohalt Ricciardo. Sama lugu on etapivõitudega, mida kahel viimasel osavõistlusel võidutsenud Rosbergil on seitse ja Hamiltonil kuus. Vaid hooaja viiendal etapil Hispaanias kerkis Mercedeste omavahelise kokkupõrke järel poodiumi kõrgeimale astmele Verstappen.

MM-sarja üldarvestuses on liider 250 punkti kogunud Hamilton, ent Rosbergil on vaid kaks punkti vähem. Kolmandal kohal olev Ricciardo on kogunud 161 punkti, talle järgnevad Vettel 143, Räikkönen 136 ja Verstappen 121 punktiga. Hooaja lõpuni jääb koos Singapuri etapiga veel seitse osavõistlust.