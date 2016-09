Grupivägistamises süüdistatava NBA tähe selgitus: me oleme ju mehed

Kannatanu, kelle nime pole avalikustatud, väidab, et kuritegu leidis aset 2013. aasta augusti viimastel päevadel. Toona Chicago Bullsis mänginud Rose oli naisega tutvunud 2011. aastal NBA lokaudi ehk mängupausi ajal, kusjuures korvpallur varjas asjaolu, et tal on elukaaslane ja poeg, kirjutab portaal SB Nation.

Rose’i advokaadid on püüdnud maalida kannatanust pilti kui «seksuaalselt väljakutsuva käitumisega» naisest, viidates muuhulgas sellele, et naine on postitanud sotsiaalmeediasse hulgaliselt pilte, kus ta «annab mõista, et osaleb nii mõnelgi korral seksuaalsetes tegevustes rohkem kui ühe mehega korraga». Samuti leiavad juristid, et kannatanu komme järjepidevalt sotsiaalmeediat kasutada ei lähe kokku sooviga kohtuasjas anonüümseks jääda.

SB Nation märgib, et selline teguviis on antud teemal algatatud kohtuasjade puhul paraku üsna tavaline. «Vandekohus ei kipu kaasa tundma naistele, kelle kohta on mõista antud, et ta on seksuaalselt vabameelse käitumisega,» nentis Lõuna-California ülikooli juuraprofessor Jody David Armour.

Kohtunik Michael W. Fitzgerald lükkas kaitsjate taotluse hageja nime avalikustamiseks aga kindlalt tagasi. «Kostja Rose üritab väita, nagu oleks avalikkuse ees seksuaalselt käituvatel naistel tõenäolisem puutuda kokku häbistamise, alandamise ja kõige muuga, mis grupivägistamisega kaasneb. Selliselt retoorikal pole selles kohtus kohta,» kirjutas Fitzgerald resoluutselt.

Rose: mida tähendab «nõusolek»?

Samas tunnistavad isegi kannatanu kaitsjad, et niisuguse taktika taga on tõenäoliselt Rose’i esindajad, mitte Rose ise. Korvpallur on mõista andnud, et ta ei pea naist «kullakaevajaks» ning kannatanu advokaatide sõnul ei saa Rose lihtsalt aru, et oleks üldse midagi valesti teinud – tema meelest toimus grupiseks kõigi osapoolte nõusolekul.

Kannatanu advokaat Waukeen McCoy märkis, et Rose’il oli raskusi isegi terminist «nõusolek» arusaamisega ning ta palus kohtunikul eelistungil täpsustada, mida see mõiste täpselt tähendab. «Usun, et kui Derrick valedetektori alla saata, läbiks ta katse siiralt,» lisas kannatanu advokaat Katherine Redmond Brown. «Sest ta ei näe, et oleks kuidagi seaduse vastu eksinud – tema kultuuris ongi lihtsalt nii tavaks.»

Rose on tunnistanud, et palus naiselt nende suhte jooksul korduvalt grupiseksi, kuid naine keeldus. Samuti oli korvpallur palunud naisel veebikaamera ees masturbeerida ja ostnud talle selle jaoks koguni sülearvuti, ent naine keeldus taas. Seepeale teatas Rose 2013. aasta juulis, et nende suhe on läbi.

Kuu aega hiljem ehk 2016. augustil kutsus Rose naise ja tolle sõbranna siiski endale külla. Kuna Rose’i saadetud auto hilines, tarbisid naised alkoholi ning olid lõpuks Rose’i majja jõudes üsnagi purjus. Kui lahkuma asutati, keeldus kannatanu sõbranna üksinda ära minemast – lõpuks lahkutigi kahekesi taksoga ning sõbranna viis kannatanu koju, kus too tunnistuse kohaselt oksendas ja «jõudis vaevu voodisse koperdada».

Kriminaalsüüdistuseks napib tõendeid

Rose saatis kannatanule jätkuvalt tekstisõnumeid, kutsudes naist tagasi enda juurde. Paar tundi hiljem saabusid Rose ning tema sõbrad Randall Hampton ja Ryan Allen kannatanu korterisse, edasise osas lähevad tunnistused aga lahku. Rose’i väitel oli kolmik naisega vahekorras kõigi osapoolte vabal tahtel, naine väidab aga, et tal on tollest õhtust mälupildid, kus Rose ja ülejäänud kaks meest teda vägistavad.

Rose’i advokaat möönab, et naine oli alkoholi tarvitanud, kuid ühtlasi tuleb Rose’i tunnistusest välja ootamatu hoiak, kui temalt küsiti, miks mehed üldse keset ööd kolmekesi naisterahva juurde sõitsid. «Nii et te sõbrad ütlesid teile lihtsalt: hei, praegu on südaöö, lähme selle naise korterisse. Ilma, et oleksid teile põhjust öelnud?» uuriti Rose’ilt. Järgnes omapärane dialoog:

Rose: «Mitte seda, aga me oleme mehed. Võite ise arvata.»

Küsija: «Kuidas, palun?»

Rose: «Ütlesin, et me oleme mehed. Arvake ise. Kui läheme kell üks öösel kellegi juurde, siis mida seal mõelda on.»

Tegemist pole kriminaalsüüdistusega, vaid tsiviilkohtuasjaga. Kuriteoavalduse esitamine pole küll võimatu, kuid see nõuab kindlamaid tõendeid ja neid kannatanul napib. Ilmselt kasutavad Rose’i kaitsjad ära ka asjaolu, et naine tegi juhtunu kohta avalduse alles kaks aastat hiljem ehk vaid päev enne seda, kui juhtum oleks lõplikult aegunud – kohtus väidetakse tõenäoliselt, et kui naist oleks tõesti vägistatud, oleks ta kohe politsei poole pöördunud.

Kannatanu nõuab Rose’ilt kahjutasuks 6 miljonit dollarit ja lisaks veel 15,5 miljonit dollarit, mis on seotud peamiselt sellega, et naine kaotas enda sõnul juhtunu tagajärjel töö. Kui kohus peaks algama 4. oktoobril, jääks Rose eemale Knicksi samal päeval toimuvast hooajaeelsest kohtumisest, samuti järgnevatest treeninglaagritest, kuniks juhtumit arutatakse.