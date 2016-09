Perezt karistati seejuures koguni topelt, sest esmalt määrati talle viiekohaline karistus selle eest, et ta pärast Romain Grosjeani avariid 9. ja 10. kurvi läbimisel piisavalt ei aeglustanud. Teine, kolmekohaline karistus tuli aga selle eest, et kohtunike arvates poleks ta tohtinud kollaste lippude lehvimise ajal 16. kurvis Esteban Gutierrezist mööduda.

Kohtunikud, kelle hulka sel etapil kuulub sõitjate esindajana Mark Blundell, leidsid, et Perez ei aeglustanud siiski piisavalt. «Sõitjal oli selleks aega kaks kurvi, kusjuures mõlemad olid pimedad kurvid ja ühel juhul oli auto endiselt ninapidi kaitsepiirdes. Sõitja ei võinud teada, kas rajal on midagi ohtlikku või kas rada on täielikult blokeeritud, samuti seda, kas rajatöötajad tegutsevad parajasti rajal,» põhjendasid kohtunikud otsust.

Perez leidis, et Gutierrez liikus rajal liiga aeglaselt. «Kohtunikud isegi ei küsinud temalt, miks ta seda tegi. Ma ei tea, mis tema põhjendus oli, aga pidin temast ohutult mööduma. Näitasin kohtunikele, et kaotasin kuus kümnendikku. Enne kurvi lehvis roheline lipp, alles seejärel nägin kollast,» selgitas Force India sõitja väljaandele Autosport.

Enim tegi Perezile pahameelt see, et sõitjaid ei kohelda tema arvates võrdselt – Ungari etapil uurisid kohtunikud Nico Rosbergi käitumist, kui sakslane ei vähendanud pärast Fernando Alonso spinni kollaste lippude alal piisavalt kiirust. Rosbergile jäi parim stardikoht aga alles.

«Kui kõik on kohtunike otsustada, teevad nad seda tavaliselt tunde järgi. Minu arvates ei teinud ma midagi valesti, ma poleks saanud õigemini käituda, kui välja arvata kiiruse täielik mahalaskmine ja kiire ringi katkestamine – aga reeglid ei käsi seda teha, need käsivad vaid kiirust vähendada. Võib juhtuda, et edaspidi laseb mõni sõitja hoo täiesti maha, tema selja taga peavad teised sama tegema ja see on juba ohtlik,» arvas Perez. «Reeglite täitmises pole lihtsalt mitte mingit järjepidevust.»