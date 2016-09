Galerii: lätlased tegid Tartu Rattamaratonil puhta töö

Ka kaks aastat tagasi Tartu Rattamaratoni võitnud Flaksis tegi otsustava äramineku pärast Matu punkti. Andes oli ta edu 30 sekundit ja poole maa peal Astuveres juba ligi 4 minutit. Lätlane lõpetas ajaga 2:35.33, neli minutit ja kolm sekundit eespool teisest ja kolmandast kohast.

«Sain kohe sõidu algul aru, et tempo on aeglane. Mõtlesin proovida ja eeldasin ise, et sõidan rahulikult ning ootan tagant mõne jooksiku järgi, kellega koos lõpuni kõva tempot teha, aga kedagi ei tulnud,» oli lätlane üllatunud. «Tundus, et keegi ei tahtnud rünnata.»

Flaksise taga püsis lõpuni kaheksaliikmeline grupp, kus oli neli lätlast ja neli eestlast. Mis siis eestlastega juhtus? «Minuga ei juhtunud midagi. Aga eks teada oli, et see läheb kassi-hiire mänguks,» ütles parima eestlasena neljandana lõpetanud Caspar Austa. «Nii palju kui mina eestlastel silma peal hoidsin, siis oli Peeter Tarvis ainus, kes aktiivsust üles näitas, et Flaksist uuesti kinni püüda,» lisas ta. «Aga kui Flaksis minema läks, siis ei tehtud midagi teisiti, lihtsalt seisti. Tempo oli nii rahulik, et naersime, miks ühtegi tõukerattameest pundis pole,» lisas Austa.

Neli minutit pärast Flaksist saabunud kaheksaliikmelises pundis tõmbasid kõige pikema kõrre taas lätlased. Arnis Petersons oli kõva sprinterina selgelt grupi peas ja lõpetas teisena. Viimastel meetritel sai Capsar Austast mööda ka Martins Blums.

Naiste arvestuses tuli eestlannadel samuti võidust suu puhtaks pühkida. Võitis lätlanna Lelde Ardava (2012. aasta Tartu Rattamaratoni võitja). Janelle Uibokand lõpetas teisena. «Mulle tõesti meeldib siin Eestis sõita. Rada sobib mulle ja väga hea oli pärast nelja aastat taas võita,» rääkis Ardava.

Tartu Maratoni Kuubiku liidriks kerkis meestest Illar Lood ja naistest säiltas esikoha Reeda Tuula. Kokku läks täna starti 4813 ratturit, neist 2877 pikemale 89 km distantsile ja 1936 lühemale 40 km distantsile.

Järgmine ja ühtlasi hooaja viimane Tartu Maratoni Kuubiku etapp on 5. Tartu Linnamaraton, mis toimub 1. oktoobril.