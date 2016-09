Video: seni ainult võite tunnistanud poksiässa kukutas võimas löök kehasse

Kergkeskkaalus ja keskkaalus võitlev 26-aastane Alvarez on praegu poksimaailma üks kuumematest nimedest ning temaga poksides on garanteeritud ka suured auhinnarahad. Nii läks temaga ringis vastamisi ka kergkeskkaallane Smith, kellel oli seni kirjas 23 võitu ja 1 viik. Alvarezele tõi lõpuks võidu võimas löök kehasse, millest ei suutnud Smith enam taastuda.

Karjääri jooksul nüüd 48 võitu (34 nokaudiga), 1 viigi ja 1 kaotuse saanud Alvarezelt oodatakse nüüd lähiajal heitlust 34-aastase Kasahstani ässa Gennadi Golovkiniga. Golovkin on profina võitnud seni kõik enda 36 matši. 33 võitu on seejuures tulnud nokaudiga ja praeguseks on ta nokauteerinud 23 vastast järjest.

Alvarez teatas viimase matši järel, et ta tahaks Golovkiniga poksida ja tema tiim on pakkunud Kasahstani mehele kümneid miljoneid matši pidamise eest. Samas loobus Alvarez 18. mail just Golovkini kasuks oma keskkaalu WBC meistrivööst.

Praeguse seisuga oleks Alvareze ja Golovkini matš tõenäoliselt kõige kuumem ja oodatum duell poksiringis. Ühtlasi oleks see tõenäoliselt praeguse seisuga kõige tulusam poksimatš maailmas.