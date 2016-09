Dramaatiline lõpp – venelaste viimaste sekundite väravat ei loetud

Avakolmandik lõppes väravateta viigiga. Teisel kolmandikul viisid Victor Hedman ja Gabriel Landeskog Rootsi 2:0 juhtima. Venemaa üritas küll kõvasti, kuid Rootsi väravavaht Jacob Markstrom suutis oma meeskonda korduvalt päästa.

Viimaseks pooleteiseks minutiks asendasid venelased väravavahi kuuenda väljakumängijaga ning 33 sekundit enne lõppu viskas Aleksandr Ovetškin värava – 2:1.

Viimastel sekunditel tegid venelased veel ühe meeleheitliku rünnakuürituse. Taas oli aktsioonis Ovetškin, kes lükkas Rootsi väravavahist tagasipõrkunud litri käega väravasse. Käega värav ei loe, kuid vaidlust tekitas küsimus, kas litter põrkus enne väravasse lendamist ka vastu Rootsi kaitsja keppi. Ovetškini arvates põrkus, videot uurinud kohtunike arvates mitte. Telepildi vahendusel on raske hinnata, kummal oli õigus.

Fakt on aga see, et Rootsi sai väärtusliku võidu 2:1 ning Venemaa peab nüüd poolfinaali pääsuks alistama nii Soome, kui ka Põhja-Ameerika noorte staaride meeskonna.