Noorsportlased saavad taas kandideerida 20 000 euro suurusele stipendiumile

Kandideerima oodatakse nii noori tulevasi talente, kes on alles oma sportlastee alguses, kui ka oma ala tippe, kes on ennast rahvusvahelistel võistlustel tõestanud. Taotlusi võivad esitada nii üksikalade esindajad kui ka võistkonnad. Kandideerimise vanuse ülempiir on 26 eluaastat.

Tradehouse annab andekatele noorsportlastele mõeldud 20 000 euro suurust stipendiumit välja juba neljandat aastat. Eelnevalt on stipendiumi saanud kergejõustiklased Rasmus Mägi, Grit Šadeiko, Tanel Laanmäe, Magnus Kirt ja Janek Õiglane; vehklejad Julia Beljajeva, Erika Kirpu ja Katrina Lehis; maadleja Epp Mäe; orienteeruja Lauri Sild; ujuja Andrei Gussev; iluuisutaja Helery Hälvin; rallisportlane Timmu Kõrge ning purjetajad Ingrid Puusta ja Karl-Martin Rammo.

«Noorsportlase stipendium annab noorele ideaalse võimaluse viia oma sportlaskarjäär uuele tasemele. Üleminekuaeg noortespordist tippsporti on tavaliselt keeruline ning fakt, et üks ettevõte aitab noortel seda sammu teha, väärib tähelepanu,» kiitis Rammo. «Arvan, et stipendiumil on olnud mitme noore jaoks kandev roll tipptasemele jõudmisel. Usun, et peale majandusliku toe annab koostöö Tradehouse Ilukaubamajaga noorele suurepärase võimaluse õppida, kuidas koostöö toetajaga võiks ideaalis välja näha.»

Taotluse esitamine.