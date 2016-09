Võimsaid obadusi jagavad poksiässad peavad järgmise supermatši

26-aastane Alvarez on profina saanud kirja 48 võitu (34 nokaudiga), 1 viigi ja 1 kaotuse. Ainus kaotus pärineb 2013. aastast, kui ta jäi alla Mayweatherile. 34-aastane Golovkin on võitnud enda 36 matši. 33 võitu on ta teeninud nokaudiga ja seejuures on ta nokauteerinud 23 viimast vastast.

Mõlemad mehed on andnud mõista, et nad oleksid matši toimumisest huvitatud ning loomulikult läheks jagamisele meeletu rahasumma. Seniste teadete kohaselt teeniksid mõlemad mehed matši eest kümneid miljoneid dollareid. Suur oleks tõenäoliselt huvi ka tasulistes telekanalites, kus ostude arv võib küündida üle miljoni.

«Gennadi võitleb Caneloga võimalikult kiiresti,» teatas Kasahstani ässa promootor Tom Loeffler USA Todayle. «See oleks praegu suurim matš poksimaailmas. Mõned eelläbirääkimised on juba peetud. Meil on Golden Boy promotsioonifirmaga head suhted. Seega loodan, et matš toimub.»

«Vaadake, mina tahan, et see matš toimuks,» sõnas Golden Boy poolt endine poksiäss Oscar de la Hoya. «Selles ei ole mingit kahtlust. Rääkisin just Dallas Cowboysi omaniku Jerry Jonesiga ning talle meeldiks, kui see matš toimuks Cowboysi koduareenil (AT&T staadion mahutab 80 000 inimest). Põhiline on see, et Canelo ei karda kedagi ja ta poksib Gennadiga septembris.»