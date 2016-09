Kuumad kaadrid Xplosioni tantsutüdrukutest ja poksijatest

21. oktoobril 2016 leiab Saku Suurhallis aset järjekorras üheksas Xplosion Fight Series, kus saab näha võimsaid supermatše K-1, MMA, Muay Thai ja profipoksi stiilides. Üritusest võtab osa ka meie kickpoksija Mirkko Moisar, kes lööb kaasa Road To Marbella 2017: XFS World Title Elimination Tournament nimelisel turniiril, mille käigus selgitatakse välja sportlane, kes pääseb 2017. aastal võistlema XFS maailmameistrivöö nimel Hispaaniasse Marbellasse.

XFS toob publiku ette võistlema Eesti võõrleegionäri Andrei Manzolo

Järjekordne Xplosion Fight Series toimub 21. oktoobril Saku Suurhallis ning korraldajad on välja kuulutanud lisaks peamatšile, milleks on MTGP tiitlimatš, ka järgmise võistluspaari – Andrei Manzolo vs Keibov Korolglu.