Grete Šadeiko kallima tagasitulek sai NFLis kurva lõpu

Eesti mitmevõistleja Grete Šadeiko kallim sai vigastada koduklubi Cleveland Brownsi NFLi hooaja avamängus Philadelphia Eaglesi vastu. ESPNi teatel on õlavigastus nii tõsine, et taastumiseks kulub mehel aega 10-12 nädalat. Seega on võimalik, et sel hooajal Griffin enam väljakule ei pääse.

Brownsi peatreener Hue Jackson avaldas lootust, et operatsiooni õnnestub siiski vältida ning mängujuht saab treeningutele naasta kuue nädala pärast.

Griffinil on Brownisga kahe aasta pikkune leping väärtusega 15 miljonit USA dollarit.