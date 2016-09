Klavan võib homseks taas kerkida Liverpooli põhikoosseisu

Liverpool alistas reedel Premier League’i kohtumises 2:1 Londoni Chelsea ning kõigi eelduste kohaselt annab meeskonna juhendaja Jürgen Klopp mitmele tolles kohtumises kaasa teinud mehele puhkust.

Liverpool Echo kirjutab hiljuti vigastusega hädas olnud Klavani kohta, et eestlane on taas trennides kaasa teinud ning on valmis homme väljakule jooksma. Nii peetaksegi mõistlikuks, et Klavan võiks taas mänguaega teenida. Keskkaitses võiks tema kõrval hinnangute kohaselt alustada brasiillane Lucas Leiva.

Esindusmeeskonna eest peaks ametlikus kohtumises eeldatavalt debüüdi tegema ka sakslasest väravavaht Loris Karius. Võimaluse end algkoosseisus näidata peaksid Liverpool Echo arvates saama ka Marco Grujic, Emre Can Divock Origi ja Danny Ings.

Liverpooli järgmine Premier League’i mäng on kavas laupäeval, kui koduväljakul mängitakse Hull Cityga.