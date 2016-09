Meeskonna juhi Tommi Mäkineni sõnul on Toyota olnud huvitatud ka eestlasest Ott Tänakust. Viimaste teadete kohaselt sõidab Tänak tuleval hooajal aga M-Spordi põhimeeskonnas ja on seal esipiloodiks.

Mõlema soomlase jaoks on tegemist esimese täishooajaga WRC-sarjas. 35-aastane Hänninen on varasemalt osalenud mõnel MM-rallil WRC masinaga. 25-aastane Lappi on seni kihutanud WRC2 masinaga.

Uudisteagentuur STT kirjutab, et Toyota palkab endale veel ka kolmanda piloodi, kuid tema nimi on veel teadmata.