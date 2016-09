«Sellele küsimusele on raske vastata, kuid kui pean ühe nime välja valima, siis on see ilmselt Prost. Ta oli parem kui Michael Schumacher või Ayrton Senna. Michael sai alati meeskonnalt palju abi, mõnel hetkel oli samas seisus ka Senna. Prostil ei olnud kunagi selliseid privileege. Tal oli tugevaid konkurente ka oma meeskonna sees.»

Prost krooniti vormel-1 maailmameistriks aastatel 1985, 1986, 1989 ja 1993. Kokku võitis ta 51 etappi ja jõudis 106 korda poodiumile.