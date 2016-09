Hannes Soomer saavutas Saksamaa MM-etapil 21. koha

«Nädalavahetus oli väga keeruline,» võttis Kallio Racing Teamis Yamahal sõitev noormees etapi kokku. «Reedel proovisime väga palju erinevaid seadeid, mis ei töötanud lõpuks ükski. Laupäevasesse superpole'i tegime väga suure sammu edasi. Põhjus, miks me peame nii palju mootorratta seadega üldse tööd tegema, tuleneb võidusõidumootorist, mille mõned nüansid mõjutavad kogu mootorratta seadet, ja mida me pole enne kasutanud. Nüüd meil on kõvasti infot ja plaan, mida tuleb kahe nädala pärast Prantsusmaal teha, et eespool lõpetada.»

Soomer oli stardis 23. ja tõusis sõidu lõpuks kahe koha võrra. Tema meeskonnakaaslane, kes tegi samuti Lausitzringil Supersport klassi MM-debüüdi sel hooajal, soomlane Niki Tuuli, tegi aga suurepärase võistluse, sõites end meistrivõistluste liidri Kenan Sofuoglu järel teiseks ning ohustades liidrit terve võidusõidu vältel.

Soomeri aeg oli esimeses vabatreeningus 16., teises vabatreeningus 24., Superpole 1 sõidus 24. ja Superpole 2 sõidus 20.

Supersport klassi MM-i järgmine etapp toimub 2. oktoobril Magny-Cours'is Prantsusmaal.