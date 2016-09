Tallinnas toimuval UEFA superkarikafinaalil jääb kolmandik staadionist eestlaste täita

«Kogu piletisüsteem on veel lahtine, sest sõltub suurel määral nendest klubidest, kes superikarikafinaali jõuavad. UEFA senine praktika on olnud, et piletimüük algab paar kuud enne kohtumist ja kohalikul turul realiseeritakse umbes kolmandik pääsmetest,» rääkis Eesti Jalgpalli Liidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Mihkel Uiboleht Soccernet.ee-le.

«Viimasel finaalil Trondheimis maksis pilet 150 eurot, Eestis tuleb see odavam. Koostöös UEFA-ga tuleb leida võimalikult pealtvaatajasõbralik hind, mis oleks samal ajal vastavuses mängu tasemega - tegu on ikkagi Euroopa klubijalgpalli ühe tippsündmusega,» lisas ta.