Margus Hunt on Bengalsi senise hooaja suurim üllataja?

Klubi tegemisi kajastav portaal Cincyjungle on avaldanud mitu postitust, kus Hunti kiidetakse. «Niipalju, kui mina olen näinud, siis tunnen, et Margus Hunt on kõvasti arenenud,» arvab üks Bengalsi poolehoidja. Teine lisab: «Minu jaoks on Hunt selle hooaja suurim üllataja. Ta survestab vastaseid rohkem kui teised kaitseliini kuuluvad mehed. Lisaks on just tema üks põhjustest, miks meil õnnestus Jetsi võita. Ma ei tea, kuidas see juhtus - ilmselt ei näinud keegi seda juhtumas -, kuid tundub, et asjad loksuvad tema jaoks lõpuks paika.»

Jetsi vastu säras Hunt esmakordselt NFLis oma ülikooliaegse leivanumbri ehk löögi blokeerimisega. Hundil õnnestus takistada New Yorgi 22 jardi kauguselt sooritatud lööki, mis oleks vastastele toonud kolm punkti. Tagantjärele võib tõesti öelda, et nende punktidega oleks Jets napi kaotuse võiduks pööranud.