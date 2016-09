Rannar Uusna lõpetas võistluse, mille peaaegu kõik konkurendid katkestasid

Red Bull 111 Megawatt on neljas etapp maailma hard enduro sarjas, mis toimub Kleszczówi linna söekaevanduses. Võistlus toimus tänavu kolmandat korda ning sealne olustik sõitjatele armu ei andnud. Karmidele tingimustele vandus lõpuks alla koguni 482 võistlejat.

Esimese koha saavutas Suurbritannia sõitja Jonny Walker, kes kaitses möödunud aastal võidetud tiitlit. Teiseks jäi hispaanlane Mario Roman ning kolmandaks lõuna-aafriklane Wade Young.

Red Bull hard enduro sarjas on jäänud sõita veel kaks etappi, milleks on Red Bull Sea to Sky ning Roof of Africa.