Vormelilegend luges Hamiltonile moraali

Hamilton loovutas MM-sarja liidripositsioonis Singapuris meeskonnakaaslasele Nico Rosbergile ning jääb temast nüüd maha kaheksa punktiga. Briti vormelilegend on veendunud, et viimase aja ebaedu taga on Hamiltoni elustiil.

«Kui sa oled milleski maailma tipus, on lihtne edu sisse ära uppuda. Hakkad arvama, et pääsed kõige käest, kuid siis tuleb keegi teine, kes sõidab paremini ning järjekindlamalt,» rääkis vanameister Sportsmailile.

«Ka mina olin hirmul, et keegi suudab mind alistada. Mõtlesin alati, et keegi võib olla parem või tal on parem auto. Töötasin selle kallal pidevalt, kuid ma ei suutnud kunagi rahulikult puhata.»