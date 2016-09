Soome 15-aastane tulevikutäht koputab WRC uksele

Endise rallisõitja Harri Rovanperä poeg näitas viimati oma taset Läti EM-etapil, kus võistles küll Läti meistrivõistluste arvestuses, kuid näitas kiireimaid katseaegu kui ERC-sarjas Rally Liepaja võitnud Ralfs Sirmacis.

Augustikuus avanes Rovanperäl aga Saksamaa MM-rallil võimalus kohtuda M-Spordi bossi Malcolm Wilsoniga, samuti andis kaasmaalane Tommi Mäkinen noormehele võimaluse testida Toyota WRC-autot.

«Sõidan ise hetkel Škoda R5-ga, WRC-auto võimsus ja survejõud on aga hoopis midagi muud. Auto oli lihtsalt fantastiline, ma ei oskagi seda kuidagi kirjeldada,» rääkis noormees Autospordile. Rovanperä saab sellel kuul 16-aastaseks, kuid võib Soomes rallidel osaleda alles kahe aasta pärast. Samas loodab ta, et saab võimaluse mõnel MM-rallil osaleda juba enne, kui saab täisealiseks. «Mõned kohad on, kuhu saaksin 17-aastaselt sõitma minna,» oli soomlane lootusrikas.

Esmakordselt tutvustas Rovanperä end rallimaailmale 8 aasta vanuselt. Temast pandi Youtube’i üles video, kus ta näitas oma rallioskusi Toyota Starleti roolis. «Olime kõik üllatunud, kui nägime esimest korda seda videot. Temast kasvab üks kiire rallisõitja. Juba praegu on ta oma vanuse kohta palju saavutanud,» kommenteeris Wilson tulevikutähte.