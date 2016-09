Duatloni karikasarja üldvõitjaks tõusis Mart Suurkivi

Sarja üldvõidu arvestuses olid Saaremaa etapi eel jäänud sõelale üksnes kaks meest – värske duatloni Eesti meister Mart Suurkivi ning tänavusel hooajal duatlonietappidelt rohkelt esikolmikukohti kogunud Roman Gorsenin. Väike punktivahe tähendas ühtlasi, et see, kes kahest karikapretendendist Saaremaal eespool finišeerib, on ka 2016. aasta üldvõitja.

Võistluse esimesel jooksuosal oli oodatult kiirem Suurkivi, kes suundus 33 km rattadistantsile 40 sekundilise eduga peakonkurendi ees. Rattarajal osad aga vahetusid ning Gorsenin pedaalis ennast viimaseks jooksuosaks omakorda 35 sekundiga Suurkivi ette. Liidrikohta see Gorseninile siiski ei taganud, seda põhjusel, et tugeva ratturina favoriidistaatuses starti tulnud Harri Sokk oli konkurentide eest juba püüdmatult kadunud.

Järelejäänud nelja jooksukilomeetriga Gorsenin Suurkivi enda selja taga hoida ei suutnud. Juba aastaid TTÜ Spordiklubi esindav Suurkivi pani jõudude vahekorra oma trumpalal selgelt maksma ning finišeeris Grosenini ees kolmandana lõppajaga 1:35.39. Lisaks etapivõidu korjanud Sokule (lõppaeg 1:33.14) suutis värskest duatloni karikavõitjast Saaremaal kiiremat aega näidata veel juunior Henry Räppo.

Duatloni karikasarja kokkuvõttes tagas finaaletapil saavutatud kolmas koht Suurkivile napi punktilise edu Gorsenini ees. Sarja lõpparvestuses kogu Suurkivi 151 punkti Gorsenini 150 vastu. Margus Heintalu lõpetas 102 punktiga kolmandana.

Naiste arvestuses võitis duatloni karikasarja kolme etapivõiduga säranud Katrin Zaitseva. Vaid korra kevadel pidi Zaitseva leppima teise kohaga, jäädes Tabasalus alla Alma Sarapuule. Kokku 150 punkti kogunud ja Saaremaalgi võidurõõmu maitsnud Zaitsevale järgnesid üldarvestuses Luise Puu ja Kerti Kesküla. Zaitseva võidutulemus oli Saaremaal 1:54.17.

Saaremaa duatlonit on tänaseks korraldatud juba 1994. aastast, mil Kuressaares panid uuele võistlusele aluse samal aastal Estonia laevaõnnetuses hukkunud triatleedid Jaan Pehk ja Kristjan Raiend. Ka esimesed Eesti meistrid duatlonis selgitati just Saaremaa duatloni raames, kus esikolmikusse pääsesid sedavõrd vägevad nimed nagu Ain-Alar Juhanson, Kirill Litovtšenko ning praegune Kaidi Kivioja treener Margus Tamm.