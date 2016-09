Ragnar Klavan ja Liverpool on kõrgliiga kõige paremas füüsilises vormis?

Liverpooli mängijad on viie Premier League’i mänguga jooksnud 582 kilomeetrit, tabeli teine koht on Manchester City mängijate käes (571 km), kolmandal positsioonil on Tottenham (566 km).

Kuigi on teada-tuntud tõsiasi, et pallita mängivad võistkonnad peaksid väljakul rohkem tööd tegama ning seega ka rohkem jooksma, pole esikolmiku võistkonnad kindlasti need, kes enamuse mänguajast palli taga ajaks, pigem vastupidi. Samas hoidis neljandal kohal olev Burnley (564 km) kohtumises Liverpooli vastu palli kõigest 19 protsenti mängu ajast ning suutis ka võidupunktid kirja saada.

Tabeli põhjast võib leida aga tippklubi Manchester Unitedi, kelle mängijad on viie matši jooksul läbinud 527 kilomeetrit – vahe Liverpooliga on koguni 55 kilomeetrit. Ragnar Klavani koduklubi eesotsas olemine ei tohiks olla üllatus ka peatreener Klopile, kuna pärast 2:1 võidumängu Chelsea üle rõhutas ta väljakul pidevalt liikumises olemise tähtsust.

«Kaitsesime meeskondlikult ning hoidsime palli. Esimene poolaeg oli intensiivne, ma isegi ei tea, kui palju mängijad kokku jooksid. Kõik on kinni liikumises – lihtsas jalgpallis,» rääkis Liverpooli peatreener eelmisel nädalal.