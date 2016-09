Spordinädal püstitas rekordeid

«Kahe aastaga on spordinädalast saanud suurim liikumisalane ettevõtmine Eestis. Inimesed tulid nii koolide, spordiklubide kui teiste organisatsioonide kaudu väga hästi kaasa, mis tõestas, et sporditegemise vajadus on inimestes väga selgelt olemas,» ütles Tamm. «Seepärast soovin, et spordinädal ei lõppeks kunagi ja iga päev ja nädal liigutaks sama suure rõõmu ja entusiasmiga.»

Spordinädala jooksul tegid liikumisharrastuste propageerimisel suurima töö koolid (508 sündmust) ja spordiklubid (243), kelle sündmustel registreeriti vastavalt 113 677 ja 83 553 osavõtukorda. Eelmisel aastal osales spordinädalal 300 kooli 467 sündmuse ja ligi 120 000 osavõtukorraga.

«Tänavu olid esmakordselt kaasatud ka spordiklubid ja kindlasti oli selle sammu tegemine õnnestumine,» lausus Tamm. «Klubi kaudu tekivad inimesel uued trennikaaslased, avastatakse uusi spordialasid nii endale kui lastele, saadakse professionaalset nõu ja julgustust.»

Motot «Leia oma rütm!» kandnud spordinädala jooksul nii Eestis kui Euroopas erinevaid sündmusi jälginud Tamm tõstis esile oma kunagise kooli Pärnu Ühisgümnaasiumi sündmust «Miilijooks», 10 km kepikõndi sügisjooksul ja tervisepäeva Elvas. Aga ka Eesti Energiale rahvusvahelise auhinna toonud siseterviserada.

«Sügisjooksul võtsin kepikõndides meelega aeglasema tempo, et kuulata, mida inimesed liikumise kohta rajal räägivad ning nendega suhelda. Elvas aga liideti tervisepäeval sport väga mitmetahuliste tegevustega. Näiteks õpetasid arstid, kuidas õigesti puuki eemaldada. Loodan, et tänu spordinädalale leidsid paljud inimesed endale sobiva liikumisrütmi, sest praegu ei liigu Eesti inimesed veel piisavalt. Ka meedial oli spordinädala õnnestumises suur roll.»