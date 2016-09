Vassiljev valiti Poola kõrgliigas mänguvooru parimaks

Pehrssoni ebaõnnestumise peamised põhjused

Möödunud on nädal Eesti jalgpallikoondise viimasest alandavast kaotusest, kui võõrsil jäädi 0:5 alla Bosnia ja Hertsegoviinale. Selle aja jooksul on Eesti Jalgpalli Liidus pead murtud, kuidas ja kellega edasi minna. Samas on selge, et sinisärgid on kukkunud läbi aegade ühte suuremasse auku ja sealt välja rabelemiseks on vaja teha suuri muudatusi.