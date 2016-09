«Rääkisime natuke tervisest, mängust klubis ja natuke koondisest. Midagi suuremat ja konkreetsemat ei rääkinud. Kõik saame aru, et peame oma mängu parandama ja on võimalik koondist oktoobris hästi esindada - kõigepealt võita Gibraltarit ja seejärel vaatame, mis saab Kreekaga,» rääkis Vassiljev, vahendab ERR Sport.

«Ma arvan, et positiivne on see, et võimaluse saab Eesti treener, kes teab Eesti jalgpalli lähedalt ja tal saab võib-olla olema natuke lihtsam, kui välistreeneril,» lisas Vassiljev.