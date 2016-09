Video: Citroen tutvustas enda uut WRC masinat

Autoralli MM-sarja Saksamaa etapi võitnud tiitlikaitsja Sebastien Ogier kasvatas MMi üldarvestuses konkurentide ees veelgi edu. Ogieril on üheksa etapiga kogutud 169 punkti, teisena jätkav Andreas Mikkelsen jääb temast maha 59 punktiga.

Tänak saab tuleval aastal taltsutada ülivõimsa mootoriga masinat?

Aina enam kirjutatakse, et Ott Tänak kihutab tuleval hooajal taas M-Spordi esindusmeeskonnas. Juttu on olnud ka võimalusest, et eestlasest saab tiimi esipiloot. Praeguseks on Tänak testinud ka juba järgmise aasta Ford Fiesta WRC masinat. Testide järel sai auto kõvasti kiita ka M-Spordi bossilt Malcolm Wilsonilt.