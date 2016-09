FC Barcelona on enda järgmise suurostu juba välja valinud

Nii on Barcelona aastate jooksul tagasi ostnud näiteks Cesc Fabregase, Gerard Pique ja Jordi Alba. Nüüd soovitakse aga tagasi meeskonda tuua Hector Bellerin.

21-aastane paremkaitsja liitus Londoni Arsenaliga 5 aastat tagasi just Barcelonas ning Inglismaal on tema täht nüüd eredalt särama löönud. See on silma jäänud katalaanidele ning nüüd tahetakse enda kasvandikku tagasi.

Hispaania väljaanne Sport kirjutab, et Barcelona on valmis äärekaitsja eest maksma 35 miljonit eurot ja pikas plaanis peaks just temast saama suvel klubist lahkunud Dani Alvese asendaja.

Spordiga rääkinud Barcelona asepresident Jordi Mestre kinnitas, et Bellerin võib järgida Cesc Fabregase, Gerard Pique, Jordi Alba ning Denis Suareze eeskuju.

«Arsenali peatreener Arsene Wenger lubas talle asju, mida meie omal ajal lubada ei saanud. Me ei saanud talle toona lubada, et kahe aasta pärast on tema Dani Alvese asemel algkoosseisus,» rääkis Mestre.

Alvese lahkumise järel Torino Juvnetusesse on Barcelona põhikoosseisu tõusnud Sergi Roberto.