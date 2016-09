Välismaalastest on tiimis ameeriklased Mandell Thomas ja Venky Jois. Lisaks on meeskonnas ka leedulane Dominykas Milka.

Kogenud Eesti mängijatest on võistkonnas jätkamas Janar Talts, Tanel Sokk ja Gert Dorbek.

Esindustiimi nimekirjas on kokku 15 mängijat ning nende seas on ka pikaaegse Eesti koondislase Valmo Kriisa 15-aastane poeg Kerr Kriisa. Noortest mängumeestest on uutena koosseisus veel Joonas Jürgenstein ja Hendrik Eelmäe.