Olümpiavõitja asus rünnakule Venemaa häkkerite vastu

Kui paljud tipud on seda võtnud kergelt ja andnud mõista, et neil ei ole midagi varjata, siis nii mõnigi atleet on saanud häkkerite peale pahaseks, kirjutab The Guardian.

Oma pahameelt näitas välja Suurbritannia naiskonna ridades Rio olümpial maahokis kuldmedali võitnud Sam Quek.

«Tundsin piinlikkust ja olin vihane, kui nägin enda nime Fancy Bearsi viimases nimekirjas,» rääkis Quek. «Minu jaoks on nad lihtsalt haletsusväärsed ja näotud häkkerid, kes tahavad sportlasi mustata.»

«Mind ei huvita, et minu meditsiinilised andmed on tehtud avalikuks ja on rikutud minu privaatsust. Mind ärritab avalikkuse reaktsioon,» põhjendas ta häkkeritega pahandamist.

Quek kasutas aastatel 2008 kuni 2010 astma raviks aineid, mis muidu on keelatud ainete nimekirjas.