Hirm Putini ees sundis Londoni Arsenali kulutama plaanitust poole rohkem

Smith meenutab, et inglased tahtsid Aršavini eest maksta alla kümne miljoni euro, kuid lõpuks tuli neil lauale laduda ligi 20 miljonit eurot. Kaalukeeleks olevat saanud tõsiasi, et Zenit on Venemaa presidendi Vladimir Putini lemmikklubi.

Zeniti jalgpalliklubi omanikuks on Venemaa gaasifirma Gazprom ja seega on klubil Venemaa võimukoridoridega tihedad suhted. Smith kirjutab oma raamatus, et tehingu kõikide üksikasjadega oli seotud ka Arsenali peatreener Arsene Wenger. Lõpuks sai hirm Putini ees neist aga võitu ja Aršavini eest tuli maksta soovitust umbes poole rohkem.

Smithi sõnul sai tehingust lõpuks asja tänu Venemaa ärimehele Ališer Usmanovile, kellele kuulub 30 protsenti Arsenali meeskonnast. Usmanov kasutas lõpuks oma sidemeid Venemaal ja nii Aršavin Londonisse jõudiski.