Siim-Sander Vene: soov on Nižni Novgorodis rohkem mänguaega ja vastutust saada

Žalgirisest lahkus Vene sooviga leida endale klubi, kus ta saaks täita tähtsamat rolli, kirjutab ERR Sport.

«Üks kindel soov oli, et rohkem vastutust ja rohkem mänguaega saada. Et oleks veidi teistsugune roll meeskonnas. Seda väljundit ma otsisin ja ma arvan, et siin peaks seda saama küll,» rääkis Vene.