Tapa sai lõpuminuti trilleris jagu Arukülast

Juhtohjad käisid mängus korduvalt käest kätte. Viimasel minutil õnnestus Arukülal Andre Silla väravast viigistada, kuid Tapa võttis aja maha ning suutis Martin Adamsoni tabamuse toel võidu võtta.

Tapa peatreener Elmu Koppelmann oli hooaja esimese võidu üle õnnelik, kuid sõnas, et numbriliselt oleks võinud edu suuremgi olla. «Meie enda vead olid need, mis mängu raskeks tegid ja miks meie võit nii väike oli.»

Aruküla loots Toivo Järv sõnas, et kohtumise alguses ei õnnestunud tema hoolealustel kuidagi mängu käima saada. «Teisel poolajal oli juba huvitavam ning saime ka ette. Lõpp oli paraku närviline ja kaldus sedapuhku vastaste poole. Vastased olid võrdsed. Eriti palju vahetusi ei saanudki täna teha.»

Tapa edukaim oli 8 väravat visanud Sander Sven Annula. Martin Adamson lisas 6 tabamust. Kristjan Järv viskas Aruküla parimana 6 väravat. Andre Sild ja Timo Raukas lisasid 4 tabamust.

Liigatabelis on Kehral ja Viimsil neli punkti. Viljandil, Tapal ja Põlva Servitil on kaks punkti. Tallas ja Aruküla pole punktiarvet avanud.

Ülejäänud 3. vooru mängud:

21.09 kell 19.00. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper - Põlva Serviti (Kehra Spordihoone; ülekanne Postimees.ee-s)

22.09 kell 19.00. HC Viimsi/Tööriistamarket - HC Tallas (Viimsi Keskkool)