Ronaldinho käis nädalas ainult korra trennis ja siis ka magas

Junior Mello - Ronaldinho ja Douglas Costa sõber Eesti tugevuselt neljandas liigas

Kas teadsite, et Eesti tugevuselt neljandas jalgpalliliigas pallib brasiillane, kes käis Nõmme Kaljus testimas juba 2010. aastal, kelle lapse ristiisa on kuulus Sandro ja kes on peretuttav Ronaldinho endaga? Just selline mees on marceloliku juuksepahmakaga Junior Mello, kes naasis oktoobris Eestisse ja teeb praegu trenni Tallinn C.F.-is, mida tuleval hooajal ka esindama plaanib hakata, kirjutab Soccernet.ee.