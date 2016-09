Klavan teenis võidu ja tabamuse järel kiidusõnu

«Kaitses ei valmistatud talle eriti peavalu. Värava löömise olukorras reageeris targalt. Tõestab jätkuvalt, et tema peale saab vajadusel loota,» kirjutati liigakarika kolmanda ringi kohtumise järel Liverpool Echo veergudel.

Klavani esitusele anti hinne 7. Samaväärselt hinnati ka eestlase keskkaitsepartnerit Joel Matipi, Nathaniel Clyne’i, Marko Grujicit ja Roberto Firminot. Ainsana teenis hinde 8 kohtumise teise värava löönud Philippe Coutinho.

Klavanile oli see vigastuspausi järel esimeseks kohtumiseks. Mängu järel tunnistas ka meeskonna peatreener Jürgen Klopp, et ta plaanis eestlast täna kindlasti kasutada. «Ragnar oli värske ja mänguvalmis. Seega pidime langetama valiku ja väljakule saatma Dejani (Dejan Lovren) või Joeli (Joel Matip). See oli esimene kord neil (Klavanil ja Matipil) koos mängida ja ka see kombinatsioon oli hea,» märkis Klopp Liverpooli kodulehel.

Üldjoontes oli Klopp meeskonna esitusega samuti rahul. «Olime väljakul parem meeskond ja väärisime võitu,» tõdes Klopp. «Kas oleksime saanud mängida paremini? Jah, palju paremini. Kas see oli täna tähtis? Ei.»

«Alati tuleb olla täielik professionaal. Neid mänge tuleb võtta sellisena nagu nad on. Need võivad olla keerulised, kuid tänu meile see ei olnud seekord keeruline,» lisas ta. «Olen juba varem öelnud, et see on meie jaoks väga oluline turniir.»