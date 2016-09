Klavan lõi kohtumise avavärava. Lõpuks teenis Liverpool kindla 3:0 võidu.

«Pole sõnu, et kirjeldada seda tunnet, kui lõin oma esimese värava selle suurepärase klubi eest, aga kõige tähtsam on see, et hoidsime oma värava puhtana ja jõudsime järgmisesse ringi,» kirjeldas Klavan emotsioone enda ametlikul Facebooki kontol.