Keerulised eluteed: põgenikest tippsportlasteks

Kümneaastaselt reis läbi Aafrika, eesmärgiks jõuda oma pere juurde Inglismaale, või kuulirahe ja ähvarduste kiuste jalgpallitrennis käimine. Need kogemused iseloomustavad sõjapõgenike lapsepõlve. Allpool mõned lood migrantidest, kes on raskuste kiuste suutnud murda spordis maailma tippu või on selle tee alguses.