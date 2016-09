Männikul tuleb tuhande õueküünlaga unikaalne öösõit

Rada kujutab endast 4,7 km pikkust ringi, mis kulgeb Männiku sõjaväelinnaku territooriumil. Öösõitu silmas pidades on rada tehniliselt lihtne. Võistlustrass on ääristatud ja valgustatud tuhande õueküünlaga. Võistlussõitudel osalejatel on soovituslik kasutada ratta- või kiivrilampi.

Tervisesõidule, kus tuleb läbida kaks ringi, antakse start kell 20. Mägiratturid pääsevad rajale kell 21 ja fatbike’i omaniku kell 22. Nemad sõidavad 30 minutit pluss üks ring.

«Hiljuti toimunud festivali «Valgus kõnnib Kadriorus» külastanud suur rahvahulk annab tunnistust sellest, et inimestele meeldib kontrast elusa tule ja pimeduse vahel. Kanname selle idee üle spordivõistlusele,» ütleb EventRent Elamussõitude Sarja peakorraldaja Mihkel Reile.

Männikul toimub kell 20.05 ka Filter Temposõidu Karikasarja koondarvestuse autasustamine.

Veebruarist oktoobrini vältav EventRent Elamussõitude Sari on mõeldud mägiratturitele ning viib osalejad unikaalsetesse kohtadesse, pakkudes rattasõpradele võimaluse end erinevates võistlusformaatides proovile panna. Sari koosneb seitsmest etapist ja finaalvõistlusest.