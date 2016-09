Klavan: olin õigel ajal õiges kohas, või siis hoopis vales kohas

«Individuaalselt võttes on tegemist suurepärase hetkega, kuid peamiselt oli mul hea meel, et sain meeskonda aidata,» ütles Klavan, kes sahistas võrku 24. minutil. Ta lõi värava nurgalöögijärgses olukorras, kui suunas palli jalaga kindlalt võrku. «Me valdasime palju palli ja domineerisime täielikult, kuid ei suutnud väravat lüüa. Lõpuks olin õigel ajal õiges kohas, või siis hoopis vales kohas, ma ei teagi. Realiseerisin olukorra ära ja lõpuks hoidsime ka oma värava puhtana.»

Klavan selgitas, et treeningutel tehakse standardolukordadega palju tööd. «Harjutame palju nii standardolukordade kaitsmist kui ründamist. Vaikselt liiguvad asjad mõlemas väljaku otsas paremuse suunas ja oleme suutnud ka mõne värava lüüa.»

Keskkaitsjalt uuriti, kas pärast eilset esitust loodab ta lähiajal taas Liverpooli algkoosseisu kerkida. «Ma pole sellele mõelnud. Minu jaoks oli kõige tähtsam põlvevigastuse järel tagasi tulla ja terveks jääda. Oleme üks meeskond ja need, kes väljakule lähevad on selleks alati valmis. See tekitab hea tunde.»

Klavan visi Liverpooli Derby County vastu 1:0 juhtima ja hiljem vormistasid 3:0 võidu Philippe Coutinho ja Divock Origi väravad. Liigakarika neljanda ringi vastase saab Liverpool teada täna.